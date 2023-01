San Costanzo, ecco gli eventi per celebrare uno dei patroni di perugia

RINGRAZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE AI FORNI

Domenica 29 gennaio ricorre la festività di San Costanzo, uno dei patroni della città di Perugia. Secondo tradizione, sono molteplici gli eventi previsti, non soltanto nella giornata di domenica ma anche per quella di sabato, cui parteciperanno il sindaco Andrea Romizi e i membri della giunta comunale.

Eccoli nel dettaglio.

Si comincia sabato 28 alle 17 con la processione della Luminaria, presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Ivan Maffeis. Il corteo, in partenza da Palazzo dei Priori, percorrerà le vie delle città per arrivare alla basilica di San Costanzo dove, alle 18, sono in programma i Primi Vespri con offerta del cero e dei doni da parte del sindaco di Perugia e la partecipazione della Corale della Polizia locale.

Domenica 29 dalle 8 alle 20 in Borgo XX Giugno sarà presente la tradizionale Fiera Grande di San Costanzo, con stand dedicati alla gastronomia, all’abbigliamento, ai prodotti tipici e tanto altro. Alle 10 è in programma il taglio del nastro con degustazione gratuita del torcolo di San Costanzo realizzato in formato gigante di 8 metri.

Sempre domenica, alle 9 in corso Vannucci via alla seconda edizione della Corsa di San Costanzo, riservata al settore giovanile della Fidal e promozionali e organizzata dall’Atletica Capanne-Pro loco Athletic Team in collaborazione con l’Atletica Avis di Perugia.

Alle 12 in corso Vannucci degustazione dei torcoli di San Costanzo offerti dai forni e dalle pasticcerie della città.

Infine, alle 17 nella cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis alla presenza delle autorità, con ordinazione presbiteriale di don Claudio Faina.

Nel corso della giornata del 26 gennaio l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli ha visitato i 16 forni che, grazie alle loro realizzazioni, forniranno i torcoli per la degustazione. Si tratta di: Co.Fo.Pa.; Faffa dal 1851 il fornaio; forno Gabrielli Morena, Gmf – punto vendita Emisfero; Industria dolciaria Piselli junior, L’arte del pane di Duranti Santino, Panetteria Alunni Gianfranco e figli, panetteria pasticceria Antica Perugia, panetteria pasticceria Cerquiglini; panetteria pasticceria Gionangeli Adelio, panetteria pasticceria Lucaroni, pasticceria Etrusca; da Severo bottega bistrot, Fiorucci forno San Sisto, pasticceria piazza Settevalli, pasticceria Tripaldi.