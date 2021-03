‘Un torcolo per dire grazie’: conclusa la raccolta fondi per l’ospedale di Perugia

Si è conclusa la raccolta fondi curata dai forni e dalle pasticcerie della città di Perugia che ha preso il via durante le celebrazioni del Patrono San Costanzo.

L’iniziativa nata per sostenere il nosocomio e il personale sanitario, in prima linea per combattere la pandemia, presso l’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” ha visto il Comune di Perugia e il Forno Faffa quali ideatori dell’evento insieme ai ai forni e alle pasticcerie della città scese in campo per raccogliere la somma di 2666,49 euro.

Confcommercio, Confartigianato e Cna, che da anni collaborano alle celebrazioni del Santo Patrono, si sono fatte parte attiva nella raccolta fondi e insieme agli esercenti sono scesi in campo per questo gesto di solidarietà.

“Ringrazio tutte le attività commerciali che hanno partecipato alla raccolta fondi per l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia – sottolinea l’assessore al commercio Clara Pastorelli. La loro presenza insieme al Comune di Perugia che ha donato i torcoli al personale sanitario ha rappresentato un momento di condivisione e di vicinanza in questa celebrazione di San Costanzo cosi segnata dalla pandemia. E’ stata una celebrazione diversa dal solito ma comunque significativa, un segnale di vicinanza per chi lavora con fatica ogni giorno in prima linea contro l’emergenza. I fondi raccolti dai forni e dalle pasticcerie e dai tanti cittadini che hanno donato hanno permesso l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’Ospedale Santa Maria della Misericordia”.

I forni che hanno aderito all’evento di San Costanzo 2021 sono: Co.Fo.Pa. Soc. Coop.r.l.; Faffa dal 1851 il Fornaio; Forno Gabrielli Morena; Industria Dolciaria Piselli Junior; Panetteria Alunni Gianfranco e Figli; Panetteria Pasticceria Antica Perugia; Panetteria Pasticceria Cerquiglini S.N.C.; Panetteria Pasticceria Lucaroni; Pasticceria Etrusca Snc; Fiorucci Forno San Sisto; Forno Deliziosi Pasticci; Forno Gmf L’Emisfero; Forno L’Arte Del Pane Di Santino; Forno Gionangeli Adelio; Da Severo Bottega Bistrot e Pasticceria Piazza Settevalli.