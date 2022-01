San Costanzo 2022: i torcoli dei forni offerti alla Croce Rossa ed alla Protezione Civile

Per la prima volta in centro storico la corsa riservata ai giovani della Fidal. Pastorelli: “Un segnale di ripartenza”

Si avvicina l’edizione 2022 di San Costanzo, Patrono di Perugia. Il 29 gennaio, come da tradizione, la città si veste a festa per celebrare uno dei Santi più amati.

Rispetto al passato, tuttavia, il programma subirà alcune modifiche dovute alle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria ed al contenimento della pandemia.

Pur con ciò l’Amministrazione comunale, ed in particolare l’assessorato allo sport e commercio, ha predisposto un programma ricco con eventi riservati a tutte le età.

Innanzitutto dalle 8 alle 20 a Borgo XX giugno andrà in scena la consueta fiera di San Costanzo, con stand dedicati alla gastronomia, all’abbigliamento ed all’artigianato.

Alle 10.30 in sala dei Notari, invece, si terrà la cerimonia di consegna dei torcoli offerti dai forni della città alla Croce Rossa ed ai volontari della Protezione civile, ormai da mesi in prima linea nella lotta alla pandemia.

Alle 14.30 l’attesissimo appuntamento con la prima edizione della corsa di San Costanzo, gara riservata al settore giovanile della Fidal. L’evento, in corso Vannucci, è organizzato dal Comune insieme alle società Atletica Capanne ed Atletica Avis ed è riservato alle seguenti categorie: pulcini (2017-2018), esordienti C (2015-2016), esordienti B (2013-2014), esordienti A (2011-2012) e ragazzi (2009-2010). Il via della prima gara sarà alle 15.15, l’ultima alle 16. Iscrizioni tramite il servizio on-line della Fidal o inviando una mail all’indirizzo ariannamencaroni86@yahoo.it entro le 20 del 27 gennaio.

“Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i forni di Perugia che, pur in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, hanno deciso anche quest’anno di aderire all’iniziativa – spiega l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli – dimostrando un forte senso di appartenenza alla città ed alle nostre tradizioni più radicate. Un ringraziamento di cuore va rivolto doverosamente anche ai membri della Croce Rossa e della Protezione civile, cui andranno in dono i torcoli, per l’incessante e continuo impegno che portano avanti con passione e sacrificio ormai da due anni a questa parte per contrastare la diffusione della pandemia e per sostenere in ogni modo possibile la popolazione. A loro va la nostra gratitudine perché rappresentano, per la città, un punto di riferimento irrinunciabile”.

Novità del 2022 è però la Corsa di San Costanzo, evento fortemente voluto dall’assessorato.

“Sono molto orgogliosa – sottolinea l’assessore Pastorelli – per il fatto di essere riusciti ad organizzare questa prima edizione che si svolgerà, sotto l’egida della Fidal, nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sportivi per il contenimento del covid-19. Crediamo che la gara sia un modo divertente per avvicinare le nuove generazioni alla celebrazione di uno dei Patroni di Perugia consentendo loro di recuperare una parte importante delle nostre radici. Inoltre la competizione vuole rappresentare un segnale di fiducia nel segno della ripartenza con l’auspicio che al più presto si possa tornare alla normalità. Il ringraziamento in questo caso va rivolto alla Fidal ed alle società di atletica Capanne e Avis che hanno reso possibile tutto questo, in condivisione con l’assessorato e gli uffici”.

Un pensiero, quello dell’assessore, condiviso anche da Sauro Mencaroni ed Enrico Pompei, presidenti, rispettivamente, dell’atletica Capanne e dell’atletica Avis.

“Durante il lunghissimo periodo di pandemia – spiega Mencaroni – i giovani sono stati certamente i più penalizzati, visto che moltissime gare sono state cancellate. Per questa ragione abbiamo accolto con piacere l’invito dell’assessore di organizzare questa gara in occasione della festività di San Costanzo con un duplice obiettivo rivolto ai ragazzi: da un lato farli gareggiare in una location unica come il centro storico, dall’altro contribuire a fare conoscere loro le nostre tradizioni più radicate”.

A fargli eco è Enrico Pompei: “sono convinto che i giovani debbano continuare a fare attività sportiva nel pieno rispetto di tutte le regole imposte per il contenimento della pandemia. Ben vengano, quindi, manifestazioni come questa che consentono ai nostri ragazzi di divertirsi e di riappropriarsi dei loro spazi. L’auspicio è che la corsa di San Costanzo possa essere un momento di ripartenza dopo tanti mesi di restrizioni verso una riconquistata normalità”.

Il programma delle celebrazioni si completa con le due funzioni religiose:

-venerdì 28 gennaio alle 18 presso la Basilica di San Costanzo Primi Vestri con offerta dei doni e del cero da parte del sindaco di Perugia: presiede S.Em. il Cardinale Gualtiero Bassetti. La funzione sarà riservata alle sole autorità civili e religiose.

-sabato 29 gennaio alle 18 presso la Cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Bassetti con la partecipazione dei vescovi umbri e delle autorità. Accesso come da normativa per il contenimento del covid-19.