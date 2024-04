La VI edizione del Progetto “Per Aspera Ad Astra”

Torna per la sua sesta edizione il progettocon lo spettacolo ““,. La messa in scena diretta da Vittoria Corallo – promossa da Acri, l’Associazione nazionale delle fondazioni di origine bancaria, realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia e prodotta dal Teatro Stabile dell’Umbria – è il sesto capitolo di una ricerca portata avanti insieme ai detenuti che hanno partecipato alle precedenti cinque edizioni di Per Aspera ad Astra all’interno della Casa Circondariale di Capanne.Per Aspera Ad Astra è nato nel 2018 e in corso oggi in 15 carceri italiane. L’iniziativa, promossa da Acri e sostenuta da 11 Fondazioni, ha coinvolto oltre 1000 detenuti dal 2018 che partecipano a percorsi di formazione professionale nei mestieri del teatro, che riguardano non solo attori e drammaturghi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici, addetti alle luci.

La sesta edizione del progetto, pensato per contribuire al recupero dell’identità personale e alla risocializzazione dei detenuti, è stata illustrata in occasione di una conferenza stampa in cui sono intervenuti: Cristina Colaiacovo Presidente di Fondazione Perugia, per il Teatro Stabile dell’Umbria Stefano Salerno assistente di direzione, Antonella Grella direttrice della Casa Circondariale di Capanne, il Direttore generale di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi e la regista Vittoria Corallo.

“L’intero mio mandato è stato accompagnato dalla presenza sfidante ed emozionante di Per Aspera ad Astra, un’iniziativa nata a livello nazionale e che ha trovato nell’edizione perugina una delle esperienze più significative” ha affermato Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia: “Un’avventura sociale, culturale, artistica e relazionale. Davvero uno dei progetti più riusciti fra quelli sostenuti dalla nostra Fondazione, poiché racchiude in sé una pluralità di obiettivi e valori costituzionali, riuscendo ad andare ben oltre le nostre normali attività”.

Il Direttore del TSU Nino Marino: