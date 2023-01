Marsciano: cordoglio per la morte di Francesca Pagani

La donna, insegnante di 55 anni, era scomparsa da casa la mattina di mercoledì 25 gennaio. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella tarda mattina di venerdì 27 gennaio lungo il fiume Nestore nel tratto in cui costeggia il quartiere di Tripoli a Marsciano

L’esito delle ricerche di Francesca Pagani, insegnante di 55 anni scomparsa dalla sua casa, nel centro di Marsciano, la mattina del 25 gennaio, ha purtroppo avuto come epilogo il ritrovamento da parte dei Vigili del Fuoco del suo corpo senza vita, intorno alle ore 12.00 di venerdì 27 gennaio, lungo la sponda destra del fiume Nestore, in un tratto in cui attraversa la città di Marsciano all’altezza del quartiere di Tripoli.

Da parte dell’amministrazione comunale, innanzitutto, il più profondo cordoglio alla famiglia di Francesca per questa perdita che tocca tutta la nostra comunità. E un pensiero e un ringraziamento va a quanti in questi due giorni si sono attivati, dalle Forze dell’ordine a tanti volontari, per effettuare le ricerche e a quanti hanno portato il loro contributo con segnalazioni per il ritrovamento di Francesca. L’esito di questo sforzo, che ha visto coesa tutta la comunità, non è stato, purtroppo, quello auspicato.