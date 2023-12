Natale di Bastia si illumina di blu

“Sono passati sette anni dalla prima edizione di questo concorso, ma ogni volta lo stupore è figlio di emozioni nuove. Anche in questa occasione, gli interpreti rionali hanno dimostrato un talento fuori dal comune. Nonostante le temperature gelide di questo periodo, gli artisti dei quattro rioni hanno lavorato dopo cena, nella maggior parte dei casi all’aperto, manifestando ancora una volta tutta la loro passione nei confronti del Palio. L’applauso più grande è senz’altro per loro, per l’impegno e la dedizione che hanno messo per riunirsi, ideare e costruire i quattro “Alberi Artistici”, per regalare nuovamente alla città di Bastia emozioni senza tempo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è stato impreziosito anche da tutti quei rionali che hanno collaborato nella giornata odierna per la riuscita dell’evento. Questa è l’ennesima dimostrazione che, oltre a rendere viva la città di Bastia Umbra per tutto l’anno, l’Ente Palio lavora per un bene sociale e collettivo. Il mio più grande auspicio è che continui a farlo nel tempo, per aggregare, tramandare e condividere tutti quei principi e quei valori che educano le menti per un bene comune. Poi, a nome di tutto il Consiglio direttivo dell’Ente Palio, ringrazio la Sindaca Paola Lungarotti, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra e la giuria tecnica che ha presenziato quest’iniziativa. Infine, ringraziamo in modo speciale anche Elisa Leclè, grandissima artista del nostro territorio e non solo, che anni fa ideò questo concorso.”