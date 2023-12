A Umbertide arriva la nuova illuminazione green. Risparmio energetico del 58%

In arrivo a Umbertide un’illuminazione pubblica nuova, efficiente e sostenibile

E’ stato siglato il contratto tra Comune di Umbertide, Hera Luce e Telux per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Prevista la sostituzione di oltre 3.500 punti luce obsoleti con nuovi apparecchi a led, che porterà a un risparmio energetico corrispondente a 441 tonnellate di CO2 non emesse nell’atmosfera all’anno.

Verranno riqualificati oltre 3.500 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 58% ovvero 1.094.547 Kwh all’anno, pari a 441 tonnellate di CO₂ che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno. Un grandissimo taglio ai consumi per l’illuminazione pubblica di Umbertide, che corrisponde al consumo medio annuo di circa 405 famiglie. Inoltre, l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare in modo più “green” e più efficace le strade e i monumenti della città. Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 146 sostegni. La riqualificazione dell’illuminazione non è però solo positiva per l’ambiente: la diminuzione delle emissioni, infatti, non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente. I corpi illuminanti a led permettono un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento, diminuendo l’inquinamento luminoso prodotto.