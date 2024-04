Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra: Open day sabato 20 aprile

Lezioni di prova gratuite di tutti gli strumenti, visite, incontri, informazioni, iscrizioni immediate o pre-iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025

La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra apre i battenti per il suo Open Day di Primavera, Sabato 20 Aprile Ottobre dalle 15.30 alle 19.00 apertura al pubblico, lezioni di prova gratuite, incontri con i docenti, informazioni, iscrizioni, orari.

Un’occasione da non perdere per potersi avvicinare alla Musica a partire da qualunque età e livello: la Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra prevede infatti corsi a partire dai 3 anni fino ai corsi per adulti senza limiti di età e un’offerta che si adatta, anche per quanto riguarda la durata della lezione, al livello di partenza dell’allievo.

In cosa consiste l’Open Day?

I visitatori potranno trovare da un parte il corridoio delle aule, con tutte le discipline dell’anima classica della Scuola (pianoforte, violino, chitarra, sassofono, tromba, flauto, clarinetto, oboe, violoncello, fisarmonica, canto lirico). Dall’altra parte invece, aula di batteria e aula magna, spazio a tutti quelli che hanno desiderio di Musica moderna con batteria appunto, ma anche chitarra elettrica, canto moderno, pianoforte moderno, tastiere elettroniche e basso elettrico.

​All’ingresso numerose grafiche informative sul funzionamento della Scuola e la segreteria aperta per iscrizioni, orari e qualunque altra informazione.​

Ci si potrà iscrivere immediatamente ai corsi per frequentare le lezioni dell’ultimo tratto dell’anno scolastico in corso. Oppure compilare una pre-iscrizione valida per l’anno scolastico 2024/2025, circostanza questa da non sottovalutare, tenendo conto che la Scuola di Musica ha fatto registrare il tutto esaurito già a partire dallo scorso Novembre rendendo necessario un allargamento del numero di posti disponibili.

L’offerta didattica della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è concepita per adeguarsi a qualunque esigenza. Massima flessibilità e accessibilità dunque, senza tralasciare il discorso di qualità ed eccellenza che da anni la Scuola porta avanti e la cui punta di diamante è rappresentata dalla convenzione con il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia che permette agli allievi di seguire gli stessi programmi didattici dei corsi propedeutici e sostenere esami di ammissione e di certificazione di competenza.

Per informazioni

393 993 2752 telefono e WhatsApp

mail faremusica.segreteria@gmail.com.

www.scuoladimusicacomunaledibastiaumbra.info