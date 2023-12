Istituto Italiano Design riqualifica Via XX Settembre aprendo un “Hub Ricerca & Sviluppo”

L’Assessore Margherita Scoccia visita la nuova sede

Si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo dell’Assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia, alla nuova sede dell’Istituto Italiano Design, prestigiosa istituzione AFAM (terza privata in Italia ad accreditarsi con DM 272/2022) che è in fase si trasferimento nel suo nuovo “Hub Ricerca e Sviluppo” di 1.500 mq in via XX Settembre.

La sede, su due piani connessi da ascensore interno, riqualificherà spazi non utilizzati da tempo e andrà a ripopolare di studenti e professionisti l’area antistante al Parco della Pescaia.

A ricevere l’Assessore Scoccia, la Presidente dell’IID Anna Russo, Benedetta Risolo, Relazioni Esterne ed Internazionali e il Prof Luca Garosi, che hanno illustrato le importanti novità e i progetti che l’istituto ha intenzione di sviluppare nella nuova location.

Progetto “Biblioteca Aperta”. IID aprirà ai cittadini una nuova biblioteca grazie ad una iniziativa culturale a cui hanno già aderito Museo Kartell, Museo del Tessuto di Venezia (Fondazione Musei Civici) e Fondazione Maramotti di MAXMARA, condividendo con l’Istituto parte del loro patrimonio artistico culturale. Hanno mostrato entusiasmo per il progetto anche i promotori di quartiere come le associazioni sociali Tigli e Coraggio, partecipando già insieme all’Istituto ad un’iniziativa per valorizzare ed aprire al pubblico gli spazi.

Hub Ricerca & Sviluppo. Il nuovo campus prevede l’apertura di un intero piano dedicato alle attività di ricerca e sviluppo curate dalla Divisione Progetti dell’Istituto: un hub allestito con sale PC di ultima generazione, laboratori multimediali e materio-teche per il design ideate insieme alle aziende partner coinvolte (Listone Giordano) che fornirà le varie tipologie di legno.

“Il nuovo hub si ispira a quelli tipici americani, leader nell’integrazione tra attività didattiche e industria che permettono un job placement del 92% e permette lo sviluppo di attività di spin-off della Divisione Progetti (es. da ultimo il progetto MCV realizzato con Forma Azione)” ha dichiarato Anna Russo, Presidente dell’IID.

“L’aspettativa di questo Hub di Ricerca è infatti proprio quella di creare produttività e spin‐off, aprire porta di accesso ad altri mercati dando impulsi di sviluppo al territorio, fino a renderlo un riferimento internazionale culturale ma soprattutto per l’industria della moda e del design, con ricadute notevoli sul lato occupazionale a favore della cittadinanza” Benedetta Risolo, Relazioni Esterne ed Internazionali. “Ringrazio l’IID per aver scelto questa parte di città che è oggetto di grandi riqualificazioni. Fontivegge e di riflesso via XX Settembre, al termine dei lavori finanziati con Agenda urbana e Bando Periferie, assumerà quella funzione di luogo di scambio e di innovazione che merita”

ha dichiarato l’Assessore Scoccia.