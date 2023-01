La Provincia completerà il polo scolastico di Deruta realizzando la palestra

Borghesi: “Bravi i tecnici della Provincia che hanno saputo presentare progetti utili ad intercettare i fondi del Pnrr”

La Provincia di Perugia completerà il polo scolastico di Deruta realizzando una nuova palestra. È questa la buona notizia che ha dato Erika Borghesi consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, sottolineando la bravura dei tecnici della Provincia che: “hanno saputo intercettare i fondi del Pnrr presentando progetti puntali, necessari intercettare le risorse economiche”.

L’investimento prevede una spesa 2.300.000 euro per la palestra, che si aggiungono ai 4.400.000 euro per la realizzazione del nuovo Istituto omnicomprensivo “Mameli-Magnini”.

Intorno alla fine di novembre il consiglio provinciale aveva approvato all’unanimità lo schema di protocollo d’intesa tra Provincia di Perugia e comune di Deruta per la cessione di immobile (si intende la parte di terreno dove sorgerà l’immobile), in cambio di opere nell’ambito del progetto di costruzione della nuova sede del Liceo Artistico Mannini di Deruta. “Il finanziamento arrivato dal Pnrr per la palestra – ha concluso Borghesi – permetterà quindi il completamento del polo scolastico, comprensivo della scuola media che sarà realizzata dal comune di Deruta”. Per la realizzazione della stessa il comune di Deruta dovrà trasferire alla Provincia la proprietà del terreno dove sorgerà l’impianto sportivo.

La palestra sarà a servizio dell’istituto omnicomprensivo “Mameli-Magnini” con un collegamento diretto e protetto con l’edifico scolastico al fine di facilitare lo spostamento degli studenti e garantire la sicurezza degli stessi.