CaterRaduno: consegnata al Comune di Deruta, la Targa riconoscimento, nell’ambito della Rete dei Comuni Sostenibili

Un altro prestigioso riconoscimento al Comune di Deruta, con l’assegnazione di una Targa, nell’ambito dell’evento “CaterRaduno” , l’iniziativa di Caterpillar, il programma di Radio Rai 2, che si è svolto ieri a Pesaro. A ritirare il premio, il sindaco Michele Toniaccini. Insieme agli altri primi cittadini, sono state raccontate le buone pratiche adottate dai Comuni aderenti e valutate positivamente anche dalla Rete. Un momento di utile confronto di best practices, condotto dai giornalisti Sara Zambrotti e Massimo Cirri.

“E’ un onore – afferma il sindaco Toniaccini – far parte di questa Rete e al contempo uno stimolo a fare sempre meglio. Un riconoscimento delle politiche messe in atto da questo Comune e delle buone pratiche adottate. C’è ancora molto da lavorare su questo fronte, ma eventi a carattere nazionale come il CaterRaduno e più in generale la trasmissione di Caterpillar che ogni giorno affronta queste tematiche, contribuiscono a mantenere alta l’attenzione, a sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica, a incentivare quel miglioramento quotidiano, continuo e concreto di cui c’è estremo bisogno. Sono orgoglioso di far parte della Rete e della Targa che tutti noi, Amministrazione e cittadini, abbiamo ricevuto”. Il sindaco ringrazia, quindi, Caterpillar e la Rete dei Comuni Sostenibili.

Lo slogan

“La sostenibilità o è concreta o non è. Sono tutti d’accordo: sindaci e amministratori locali, da tutta Italia e di ogni colore politico”: lo hanno detto chiaramente dal palco del CaterRaduno 2023 di Pesaro. Venerdì 30 giugno, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, la Rete dei Comuni Sostenibili ha ospitato i comuni italiani aderenti all’associazione, all’interno della manifestazione organizzata dalla celebre trasmissione di Radio 2, Caterpillar.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e in sinergia con il Joint Research Center della Commissione europea. Nel primo anno e mezzo di attività hanno aderito quasi 80 comuni e città ed è in costante espansione con oltre 300 manifestazioni d’interesse.