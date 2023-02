Maggio in fiore a Deruta, indetto un concorso per abbellire balconi e vetrine

Profumi di primavera: Deruta si colora non solo di ceramica, ma anche di fiori!!

“Deruta Maggio in Fiore” è il concorso promosso dal Comune di Deruta per abbellire, attraverso il decoro floreale, balconi, davanzali e vetrine della città, promuovendo la cultura della valorizzazione del verde e del patrimonio ambientale esistente, in particolar modo nei centri storici.

“La finalità di questo concorso – spiegano il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alla Cultura e Turismo, Piero Montagnoli – è quella di svolgere un ruolo educativo nei confronti dell’ambiente, di sensibilizzare la mentalità della popolazione alla cultura del verde come elemento importante di sviluppo e di promozione della propria città”. Per sindaco e assessore è “un’occasione per ripensare insieme il decoro urbano della città, per rendere ancora più suggestivi vicoli e strade del territorio, ma anche un modo per condividere e tutelare insieme il territorio. Ai residenti, il messaggio di migliorare in modo sinergico la nostra comunità, prendendoci cura anche dell’ambiente e dell’immagine della città. Insieme si cresce, si migliora, si guarda al futuro con fiducia e ottimismo”.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini ed è totalmente gratuito.

La scadenza è il 15 aprile 2023.

Le modalità di partecipazione sono indicate nel regolamento all’indirizzo: https://www.comune.deruta.pg.it/2023/02/06/avviso-corcorso-deruta-maggio-in-fiore-2023/