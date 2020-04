#Distantimauniti: tutti gli appuntamenti a Palazzo della Penna e al Cassero. Il programma aggiornato dell’iniziativa del Comune di Perugia

Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa “Inviti all’ascolto”, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Lunedì 27 aprile incontro con “Uno scrittore a Palazzo della Penna, in streaming a partire dalle 11,30: Giuseppe Lupo presenta il suo ultimo libro “Breve storia del mio silenzio” (2020 – Marsilio Editori). L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Clizia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Sempre lunedì 27 aprile alle 16.00, in streaming, si potrà assistere a “Musíca dalla torre del Cassero, appuntamento con il Museo degli strumenti musicali antichi insieme al M° Daniele Bernardini, riscoprendo San Benedetto dei Condotti, una chiesa stupefacente sulla via dell’antico acquedotto di Perugia, sede espositiva della collezione di tastiere storiche. L’iniziativa è a cura del Museo degli strumenti musicali antichi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.

Inoltre, in attesa di riaprire i battenti del Teatro Bicini, la Compagnia del Canguasto è lieta di intrattenere il pubblico con alcune delle sue passate produzioni, che hanno già riscosso un bel successo. Martedì 28 aprile alle ore 17.00 (online) “Colpo basso”, di Gianni Clementi. Regia di Mariella Chiarini, interpreti: Fabio Furiosi, Paolo Fiore e Moussa Doumbia.

È anche possibile seguire le iniziative del Teatro Franco Bicini iscrivendosi al canale YouTube del teatro.

