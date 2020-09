Il benvenuto dell’Amministrazione comunale al nuovo Comandante della legione Carabinieri Umbria Antonio Bandiera

Il Sindaco Andrea Romizi a nome dell’amministrazione e della città ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Legione Carabinieri Umbria, il generale di brigata Antonio Bandiera. L’incontro, riservato, si è svolto a Palazzo dei Priori nel pomeriggio di martedì 22 settembre.

“Con grande piacere –sono le parole del Primo cittadino- accogliamo in città il nuovo comandante, onorati dalla storia che lo contraddistingue. Non possiamo che augurargli una proficua permanenza a Perugia e, come amministrazione, garantire la nostra piena disponibilità a lavorare insieme e in sinergia.”