A Città di Castello una riflessione sulle fragilità e potenzialità del centro storico

Iniziativa di Civici per l’Alto Tevere, Ordine degli architetti di Perugia e Comune – Sabato 20 gennaio alle 10 nella sala Paolo Rossi Monti a Palazzo Vitelli a San Giacomo

Si intitola ‘Città storica a rischio – Tra fragilità e opportunità’ il convegno in programma sabato 20 gennaio a Città di Castello, organizzato dall’associazione Civici per l’Alto Tevere, dall’Ordine degli architetti della provincia di Perugia e dal Comune. L’evento pubblico si terrà nella sala Paolo Rossi Monti di Palazzo Vitelli a San Giacomo, con inizio alle 10. I lavori si apriranno con i saluti del sindaco Luca Secondi e del presidente dell’Ordine degli architetti di Perugia, Marco Petrini Elce. Interverranno poi, a introdurre la giornata, Michele Gambuli, presidente dei Civici per l’Alto Tevere, Massimo Balsimelli, socio di Ancsa (Associazione nazionale centri storico-artistici) e Italia Nostra Firenze. Si succederanno poi tre relazioni tenute da Filippo Maria Stirati, presidente di Ancsa, e dai professori Claudio Saragosa e Alessandro Merlo del Dipartimento di Architettura di Firenze. A trarre le conclusioni sarà Antonio Coletti dell’associazione Civici per l’Alto Tevere. L’evento si concluderà con un dibattito sul tema.