Mille giovani per i centri estivi diocesi Perugia e Assisi

Due giorni di formazione per gli animatori di 29 oratori

Da martedì 30 aprile a mercoledì primo maggio, al Teatro Lyrick di Assisi, saranno oltre mille i giovani protagonisti di “Stand by me, per lasciare la tua impronta”, la due-giorni di formazione tra preghiera, animazione, divertimento e laboratori per gli animatori di 29 oratori delle diocesi di Perugia-Città della Pieve e di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino impegnati nelle attività estive.

La finalità dell’evento, sottolineano gli organizzatori, è di “far emergere e orientare le passioni dei ragazzi affinché possano trovare la loro identità, vocazione e missione”.

L’incontro è promosso dal coordinamento oratori perugini e dal comitato zonale Anspi Perugia-Città della Pieve, con il coinvolgimento delle altre componenti dell’area giovani della diocesi di Perugia-Città della Pieve (pastorale giovanile, universitaria e vocazionale) e della pastorale giovanile di Assisi.

“Il grazie più grande – dicono gli organizzatori attraverso una nota della diocesi perugina – va all’equipe del coordinamento oratori perugini ‘Stand by me’: 20 giovani che hanno deciso di dedicare il loro tempo, tra lo studio, il lavoro e gli impegni nei propri oratori, per organizzare quest’evento con cura, dedizione e tanto amore per gli altri e per la loro Chiesa diocesana.