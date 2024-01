Scuola e Innovazione, al via il concorso di idee “GeneraZione di futuro” 2024

L’iniziativa, riservata alle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria, è promossa da Regione Umbria e Sviluppumbria, in collaborazione con Accademia Pratica dell’Innovazione, ITS Academy, GSA (Gestione servizi aziendali)

Al via la nuova edizione di “GeneraZione di futuro”, la challenge riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado della Regione Umbria (III e IV classi) con l’obiettivo di sperimentare, motivare e sviluppare la capacità di innovazione e di pensiero critico delle giovani generazioni, per promuovere lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. Promossa dall’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Umbria e Sviluppumbria, in collaborazione con GSA (Società di servizi e comunicazione del gruppo GESENU) e l’Accademia Pratica dell’Innovazione della Regione Umbria, con il supporto di JA Italia (Junior Achievement – organizzazione non profit dedicata all’educazione economico imprenditoriale dei giovani) e ITS Umbria Academy, ha ricevuto il patrocinio dell’Usr – Ufficio scolastico regionale per l’Umbria.

Le candidature vanno presentate entro il 31 gennaio p.v., compilando il modulo di iscrizione disponibile online sulla sezione dedicata alla challenge nel sito www.sviluppumbria.it.

Gli obiettivi. La nuova edizione della challenge mira ad individuare soluzioni capaci di introdurre innovazione nel sistema economico attuale, avendo come filo conduttore sia la possibilità di creare innovazione attraverso un’azione attiva di scoperta di conoscenze e abilità a vari livelli, sia la capacità di produrre sviluppo e competitività per imprese e territori dell’Umbria.

L’opportunità offerta alle scuole permetterà, quindi, di far emergere le migliori idee ed i migliori talenti delle giovani generazioni che avranno la possibilità di essere assistiti, formati e supportati dai partner della challenge a partire da Sviluppumbria.

La challenge consiste nella presentazione di business idea focalizzate sul macrotema dell’innovazione lungo le traiettorie delle grandi transizioni digitale e ecologica.

La formazione step by step. I partecipanti saranno accompagnati dai partner della challenge attraverso webinar ed incontri formativi in loco focalizzati ad approfondire i vari temi relativi al processo di innovazione. Sviluppumbriaaccompagnerà le classi nella definizione di strategie di impresa sostenibili utilizzando la metodologia del Lean Business Model Canvas, GSA fornirà un supporto per la definizione di una strategia di comunicazione aziendale.

Inoltre, la challenge permetterà agli studenti di avere il supporto dell’Accademia Pratica dell’Innovazione che fornirà competenze di altissimo livello su strategie e modalità di affrontare e gestire processi di innovazione reali, mentre ITS Umbria Academy metterà a disposizione competenze e laboratori per la pretotipazione e prototipazione dei nuovi prodotti. Infine, grazie all’esperienza di JA Italia sull’educazione all’imprenditorialità nelle scuole, saranno strutturate attività ad hoc per gli studenti e sarà possibile accedere ad un network nazionale di scuole che svolgono attività di disseminazione nell’ambito dell’imprenditoria giovanile.

La premiazione delle proposte. Le migliori proposte selezionate accederanno all’evento finale della challenge che si terrà a fine maggio nella sede di Sviluppumbria di Foligno. I team di progetto si sfideranno presentando un elevator pitchche verrà valutato da una giuria di esperti che decreterà i vincitori. I migliori progetti avranno, inoltre, la possibilità di essere selezionati per partecipare ai Campionati Di Imprenditorialità (https://www.campionatimprenditorialita.it/) patrocinati dal ministero dell’Istruzione e del Merito che si svolgeranno a Parma i prossimi 29 e 30 maggio.