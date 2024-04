TrasimenoFumetto. Ancora tanti appuntamenti per il fine settimana

Decine di illustratori e fumettisti al lavoro nello spazio esterno del Museo della pesca a San Feliciano, Magione, in occasione della manifestazione TrasimenoFumetto in programma fino a domenica 27 aprile.

All’inaugurazione erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’organizzazione composta da Sistema Museo, Federica Volpi, proloco San Feliciano, Fabiola Marchesi, Biblioteca delle nuvole, Claudio Ferracci, Komunicareleditoria, Luigina Miccio, il fumettista Francesco Gaggia e l’illustratore Moreno Chiacchiera.

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione dell’Umbria, del Gal Trasimeno Orvietano e dell’Unione dei comuni del Trasimeno e delle Terre del Perugino. Sono attive collaborazioni con il Circolo didattico di Magione e con il Nuovo istituto di design (NID) di Perugia.

Protagonisti dell’edizione 2024 Bruno Cannucciari e Lola Airaghi di cui, nelle sale interne del museo, sono esposte le tavole originali dei personaggi da loro disegnati nella mostra “Storie per immagini. Da Brendon a Zagor, da Lupo Alberto a Kraken” che rimarrà aperta al pubblico per tutta l’estate.

Nello spazio delle mostre temporanee, allestita dalla Biblioteca delle nuvole di Perugia, l’esposizione “Ventimila vignette sotto i mari” che consente un viaggio nel tempo, sono esposti fumetti e libri illustrati di diversi periodi, e nel fantastico grazie alla varietà del materiale esposto.

In sala barca sono invece gli studenti del Nuovo istituto di design (NID) di Perugia raccontano il Lago Trasimeno nella mostra “Fumetti d’acqua dolce”.

Gli appuntamenti del fine settimana prevedono laboratori per i più piccoli, presentazione di fumetti e libri illustrati e, in chiusura della manifestazione domenica 27 alle 17.30, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso TrasimenoFumetto sul tema “Il Trasimeno tra storia e immaginazione”.

Da quest’anno TrasimenoFumetto collabora con il Circolo Didattico di Magione

con corsi di formazione sul fumetto per i docenti dell’infanzia e della primaria

tenuti da Silvia Vecchini e Sualzo.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito

PROGRAMMA DETTAGLIATO FINE SETTIMANA

SABATO 27 APRILE

Ore 9.00 | Area esterna Museo della pesca

Apertura Artist Alley

Ore 10.30 | Sala Barca

INCONTRO CON GLI AUTORI

Lola Airaghi e Bruno Cannucciari si raccontano

Modera Tiziano Scricciolo, Biblioteca delle Nuvole

Ore 11.45 | Sala Barca

Presentazione fumetto

DOG KANE UN DETECTIVE ESISTENZIALISTA

I BUONI E I CATTIVI

Francesco Gaggia Comics

L’autore Francesco Gaggia ne parla con

Massimo Ferrari docente di letteratura

Ore 15.30 | Area esterna Museo della pesca

Laboratorio di illustrazione

AUTOBIO-GRAFIA

Raccontarsi attraverso l’autoritratto: come ci vedono e come ci vediamo

con Lucia Baldassarri

(Età 7 /11 anni)

Prenotazioni allo 075-8479261

Ore 16.30 | Sala Barca

Incontro

WONDER WOMEN – IL FUMETTO È FEMMINA

Con Claudio Ferracci, Biblioteca delle Nuvole

Ore 17.30 | Sala Barca

Presentazione libro illustrato

L’INCANTO

Edizioni Corsare

L’autrice Linda Rebechini

ne parla con Luigina Miccio, Komunicareleditoria

Ore 18.30 | Area relax

Aperitivo

Ore 19.30 | Chiusura stand

DOMENICA 28 APRILE

Ore 9.00 | Area esterna Museo della pesca

Apertura Artist Alley

Ore 11.00 | Area esterna Museo della pesca

Laboratorio di fumetto

A LEZIONE DI FUMETTO DI GAETANO E ZOLLETTA!

Disegni, balloon e sorprese

Con Silvia Vecchini e Sualzo

(Età 5/ 8 anni)

Prenotazione allo 075-8479261

Ore 11.45 | Sala Barca

Presentazione fumetto

MOCHA DICK

Edizioni Corsare

L’autore Francesco Cortonesi e l’illustratrice Ambra Garlaschelli

ne parlano con Giallo Giuman, Biblioteca delle Nuvole

Ore 15.30 | Sala Barca

Incontro

COME RACCONTARE IL LAGO TRASIMENO A FUMETTI

Interventi sulla mostra “Fumetti d’acqua dolce”

A cura degli studenti del Nuovo istituto di design (NID) di Perugia

Ore 16.45 | Sala Barca

Presentazione fumetto

IL CAVALIERE INESISTENTE

Romanzo a fumetti ii Italo Calvino.

Adattamento e disegni di Sualzo

Mondadori editore

Interviene l’autore

Ore 17.30 | Sala barca

CERIMONIA DI PREMIAZIONE SECONDA EDIZIONE

PREMIO “TRASIMENOFUMETTO”

su tema “Il Trasimeno tra storia e immaginazione”.

Ore 19.00 | Area relax

Chiusura manifestazione

Aperitivo di ringraziamento

