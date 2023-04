“Ti racconto Bettona”, il programma del weekend

Due giorni di arte, musica, storia, cultura, esposizioni, dibattiti e buon cibo nei luoghi più suggestivi di Bettona. E’ questo è molto altro il programma di “Ti racconto Bettona”, la manifestazione che si terrà sabato 15 e domenica 16 aprile e che vede coinvolti, oltre al Comune, anche la Pro loco di Bettona, il Gal Media Valle del Tevere. Ad illustrare spirito e caratteristiche di questa importante due giorni è il vice sindaco, Andrea Castellini. “Il prossimo weekend diversi spazi di Bettona saranno teatro di microeventi che consentiranno di vivere e riscoprire luoghi e angoli suggestivi del centro storico. Ci saranno anche due pranzi in piazza, nonché due apericene, a cui invitiamo a partecipare turisti, visitatori, ospiti ma anche i cittadini bettonesi, ovviamente a base dei nostri prodotti tipici. La manifestazione coincide con gli eventi previsti dal progetto comunitario Smallable gestito dal Gal Media Valle del Tevere su iniziativa del professor Mariano Sartore della Università degli Studi di Perugia che coinvolge diversi partner europei e rappresentanti di borghi che, come il nostro, vivono dinamiche legate alla difficoltà di ripopolare le aree interne, innovare azioni e politiche di promozione e valorizzazione del territorio e far fronte a limitati collegamenti infrastrutturali. In questo senso, incontri e seminari saranno l’occasione per confrontarsi con le delegazioni di vari Paesi europei, che saranno nostri ospiti, per far conoscere Bettona e condividere politiche per affrontare e superare questi problemi, uno degli obiettivi principali del nostro mandato elettorale. Questo progetto durerà fino a fine 2024 e sarà anche occasione di creazione di progetti condivisi per i singoli borghi coinvolti, nel corso degli incontri che si effettueranno una volta al mese nei singoli Comuni europei coinvolti. Il prossimo fine settimana sarà quindi la volta di Bettona, che ospiterà anche la chiusura dell’iniziativa. Sarà l’occasione per capire se alcune delle iniziative che abbiamo proposto come ricetta per il rilancio del centro storico possono essere condivise in un disegno più ampio che ne faciliti la realizzazione. Come amministrazione siamo molto orgogliosi di poter ospitare questo progetto e di beneficiare del supporto dei partner sopra citati che ci consente quindi – conclude il vice sindaco – di mostrare le nostre bellezze e di poterci concentrare su alcune problematiche del territorio per individuare ricette risolutive e ottimizzarne le potenzialità”.