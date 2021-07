A Bettona è tutto pronto per i centri estivi

Dal 12 luglio al 20 agosto la scuola media di Passaggio ospiterà il servizio rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, gestito dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Asad e la Cooperativa La Goccia

Spazio ai centri estivi anche nel comune di Bettona. Dal 12 luglio al 20 agosto la scuola media della frazione di Passaggio ospiterà il servizio organizzato dal Comune in collaborazione con le cooperative sociali Asad e La Goccia. I bambini dai 6 ai 13 anni saranno coinvolti ogni settimana in attività laboratoriali, spazio compiti e uscite alla scoperta del territorio. I centri estivi, denominati ‘Gioca con Dante Alighieri’ saranno organizzati in massimo tre turni settimanali per le sei settimane di attività complessive. Sarà possibile iscriversi nei giorni 5-6-7 luglio dalle 17 alle 19 presso la biblioteca comunale ‘Madonna del Ponte’ di Passaggio di Bettona o online, inviando una mail a fulvio.mecci@asad-sociale.it. Il costo settimanale è di 55 euro per una massimo di 36 posti.

Il Comune di Bettona contribuisce all’abbattimento dei costi di servizio, accedendo al Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, per la partecipazione dei bambini residenti nel territorio comunale.

Il costo potrà essere recuperato dalle famiglie tramite il Bonus Centri Estivi, secondo le linee guida della Regione Umbria.

Per ulteriori informazioni, contattare 3292203806 Fulvio Mecci o 3351027644 Giuseppina Balestrini.