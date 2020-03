Enel: lavori urgenti a Perugia e Bettona. Nel capoluogo, interessate le zone di San Marco e Cerreto

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 19 marzo eseguirà due interventi circoscritti per estensione e rapidi per durata, ma urgenti e importanti in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, rispettivamente a Perugia area San Marco e a Bettona zona Cerreto Alto.

A Perugia i tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature, danneggiatesi domenica scorsa, nella cabina elettrica denominata “Oliveto”, mentre a Bettona sostituiranno il trasformatore ed i quadri di bassa tensione, anch’essi danneggiati, sul PTP (Posto di Trasformazione a Palo) di Cerreto Alto: le ragioni appena illustrate rendono i due interventi non rinviabili (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). In entrambe le circostanze, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno nuova componentistica di ultima generazione per garantire efficienza e continuità del servizio elettrico.

Le operazioni, di cui E-Distribuzione ha informato le rispettive Amministrazioni Comunali, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che l’azienda ha programmato per giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 8:30 a Perugia e alle 8:00 a Bettona per concludersi nella mattinata (a Bettona possibile fine lavori nel primo pomeriggio). Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi molto ristretti di utenze nel modo seguente:

Perugia: via del Giaggiolo civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e/o dispari) 10i13, 26, da 30 a 36, da 82 a 88, 94, 98, da 102 a 120, 144, 15is, 53, da 63 a 65, da 69 a 71, da 81 a 85, da 85c a 87c, 89c, 93, oliv., 15, sn (senza numero); via della Pervinca civ. da 2 a 4, 8, 12, 16, 20, da 24 a 30, 1, 5, 9, 13, 19, 23, 27, sn; via del Fiordaliso civ. da 108 a 116, 1s.10, is.10, via Colle del Vento sn; strada Santa Lucia sn.

Bettona: voc. San Quirico civ. da 54 a 56, 68, 41, sn; via Cerreto Alto sn; via Prigionieri sn; via Brugnola sn.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.