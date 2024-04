“Dolore: malattia difficile da curare”, se ne è parlato con successo in un convegno a Narni

Grande soddisfazione dell’associazione Narni per la lotta contro il cancro a capo dell’organizzazione

Narni, 24 aprile 2024 – È terminato sabato scorso l’ultimo dei due appuntamenti dal tema il“Dolore: malattia difficile da curare”, il seminario formativo fortemente voluto dal responsabile scientifico Adiberto Favilli (medico chirurgo specializzato in Anestesia e Rianimazione) ed organizzato insieme all’associazione Anlcc (Narni per la lotta contro il cancro). È stata un’occasione importante di formazione e confronto per i tanti professionisti (medici e infermieri) accorsi a Narni, presso la sala Giuseppe Bravi dell’Istituto Beata Lucia.

Quello del dolore è un tema delicato che tocca numerose specializzazioni mediche e che necessita di aggiornamenti costanti. Anche in questa occasione l’argomento è stato affrontato in maniera dettagliata dai relatori che hanno illustrato ad una platea attenta e partecipe il dolore in tutte le sue forme, per un excursus generale di facile comprensione.

In particolare, si è parlato di dolore dell’anziano fragile, di dolore oncologico, di cure palliative e della presa in carico del paziente con dolore sia in ambito ospedaliero che territoriale. Fondamentale è, infatti, la gestione del paziente da parte di medici e infermieri di ogni ambito, che devono essere preparati ad affrontare situazioni ad alta complessità assistenziale e devono saper costruire con il paziente un rapporto moderno e consapevole, fatto soprattutto di ascolto e di vicinanza, e non solo di risoluzione delle problematiche.

Il seminarioè stato patrocinato dal Comune di Narni, dall’azienda ospedaliera Santa Maria Terni, dall’Usl Umbria 2, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni e dall’OPI Ordine Professioni Infermieristiche Terni. È stato organizzato in due giornate distinte che si sono tenute nel mese di aprile (nella prima, che si è svolta sabato 6, si è parlato di fisiopatologia del dolore, il dolore meccanico-strutturale, il dolore in chirurgia toracica, il dolore infiammatorio e quello neurologico) ed è stato accolto positivamente da tutti i partecipanti, tanto che si guarda già al futuro con l’organizzazione di nuovi e stimolanti incontri formativi.

