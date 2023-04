Squarta e Paola Fioroni incontrano i genitori di Tommaso Acciarini

Ragazzo morto dopo sette anni da un incidente in spiaggia

Il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta e la vice presidente Paola Fioroni hanno incontrato, a Palazzo Cesaroni, Sandro e Catia Acciarini, genitori di Tommaso, il diciassettenne morto sette anni dopo essere stato colpito da una palla mentre giocava in spiaggia con conseguenze risultate poi devastanti.

Da questa dolorosa esperienza è nata una onlus ed un libro dal titolo: “Voglio solo essere felice” che, in anteprima, la famiglia Acciarini ha voluto presentare a Squarta e Fioroni, i quali si sono impegnati ad organizzare la presentazione ufficiale, nelle prossime settimane, mettendo a disposizione la Sala Brugnoli del Palazzo che ospita l’Assemblea legislativa.

Il libro, come hanno spiegato i genitori di Tommaso, nasce dalla volontà di raccontare “il senso della vita di Tommaso”.

“Lo facciamo – hanno aggiunto – come lui avrebbe voluto, affinché possa essere di aiuto agli altri”.

Il presidente Squarta, a margine dell’incontro, interpretando anche gli auspici della vice presidente Fioroni, ha sottolineato l’importanza di far conoscere questa storia al mondo scolastico adolescenziale. “Una storia – ha detto – che rappresenta l’Umbria migliore ed induce ad approfondite riflessioni rispetto alle numerose difficoltà che vivono famiglie alle prese con situazioni di disabilità. Per questo insieme alla vicepresidente Fioroni, ribadiamo il massimo impegno e la disponibilità a tenere sempre alta l’attenzione su questo argomento, che rappresenta una priorità della nostra attività politica e legislativa”.