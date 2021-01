Rifiuti: “Qual è la situazione delle discariche regionali?”

“Programmare un’audizione in Seconda Commissione con i vertici dell’Auri per fare il punto sulla situazione delle discariche regionali”.

È quanto domanda, attraverso una lettera indirizzata al presidente Valerio Mancini, il consigliere regionale e membro della stessa Commissione, Michele Bettarelli (Pd) che chiede anche di

La richiesta del consigliere Dem nasce da

“notizie di stampa circa l’indagine che avrebbe rivelato una gestione discutibile del ciclo dei rifiuti nell’ex ambito 2. In particolare – spiega – le questioni emerse circa il conferimento in diverse discariche regionali di rifiuti con caratteristiche difformi da quelle per le quali i rifiuti possono essere conferiti in discarica”.

“Uno degli oggetti relativi all’inchiesta – osserva e conclude Bettarelli – sembra essere lo smaltimento non adeguato dell’organico e che se lo stesso fosse utilizzato come compost, anche per usi agricoli, potrebbe causare effetti estremamente gravi sia per l’ambiente che per la salute”.