In corso la vaccinazione degli ospiti e del personale della RSA “Villa Fantozzi” di Spello. Landrini: “Senza nessuna titubanza quando sarà il mio turno mi vaccinerò”

La Asl Umbria 2 ha reso noto che è stato avviato il piano delle vaccinazioni anti Covid-19 presso la RSA ”Villa Fantozzi” di Spello che coinvolge gli ospiti e il personale.

Un passaggio fondamentale questo per l’attuazione del piano di vaccinazione – commenta il Sindaco Landrini – che in questa fase iniziale pone al primo posto la tutela della salute delle persone più fragili e del personale che garantisce assistenza e cura. La vaccinazione è l’unica opportunità per convivere con il virus e per poi sconfiggerlo e occorre l’impegno dei soggetti preposti e la disponibilità di tutti a vaccinarsi affinché possa svolgersi efficacemente e nel più breve tempo. Solo così sarà possibile non vanificare i sacrifici sin qui fatti e dare valore all’impegno profuso dalla comunità scientifica per l’individuazione del vaccino, per questo quando sarà il mio turno mi vaccinerò senza nessuna titubanza.

La campagna vaccinale rappresenta un segno di fiducia verso una graduale uscita dalla pandemia che deve essere necessariamente accompagnata dal mantenimento della massima attenzione e dal rispetto delle norme igienico – sanitarie e di comportamento.