Rifiuti: “Un nuovo piano regionale per il massimo recupero della materia”

Lo dichiara Thomas De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea legislativa dell’Umbria.

“L’Umbria non può continuare a non-pianificare il proprio futuro, rimanendo ostaggio degli interessi economici legati al business delle discariche, dell’incenerimento e della cura delle patologie legate all’esposizione dei contaminanti ambientali. È necessario andare oltre le barricate e gli steccati ideologici: la raccolta differenziata porta a porta è uno dei tasselli fondamentali per garantire il superamento delle discariche e degli inceneritori. Eppure qualcuno oggi ci vuole far credere che questo tipo di gestione dei rifiuti penalizzi i cittadini. Nei tavoli che sto seguendo in questi giorni si fa sempre più insistente l’intenzione di sabotare questo percorso piuttosto che potenziarlo ed estenderlo in maniera uniforme a tutto il territorio regionale. Solo chi vuole spalancare le porte all’incenerimento dei rifiuti e agli affari delle multiutility può approcciarsi al tema rifiuti in questo modo. I dati dicono che dove c’è una raccolta porta a porta si riescono a raggiungere gli obiettivi, lavorando su riciclo e massimo recupero di materia. Laddove la raccolta differenziata porta a porta è attuata meglio, assistiamo ad una produzione pro capite minore di rifiuti da parte dei cittadini, come se una sensibilità maggiore spingesse a comportamenti virtuosi. Dove non si è voluto agire in tal senso i ritardi sono evidenti. Ancora oggi assistiamo a situazioni molto difformi nella nostra regione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Si va dallo 0,7 percento di Poggiodomo all’88 percento di Calvi e Otricoli. Su 92 comuni quasi la metà (42) non hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal Dlgs 152/2006. Quelli che vanno meglio – conclude Thomas De Luca – sono quelli del sub-ambito 4 che complessivamente raggiunge un livello del 72,6 percento (dati 2019) e dove, non a caso, nel 2014 è stata effettuata una gara per garantire un servizio porta a porta molto spinto. Dati ineludibili che dovrebbero indicare la strada da percorrere in maniera chiara ed inequivocabile”.