Caccia: è ancora caos sui tesserini venatori

È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli, annunciando la presentazione di una interrogazione urgente all’Esecutivo di Palazzo Donini

“per comprendere quali siano le reali motivazioni che hanno portato ad un nuovo ritardo nell’emissione dei tesserini venatori definitivi che, a quanto pare, non arriveranno nelle mani dei cacciatori umbri (se va bene) prima di un mese. Nell’atto si chiede anche di avere tempi certi sulla consegna del tesserino annuale. E speriamo proprio che questo accada prima della fine della stagione venatoria. Infatti non sono stati sufficienti i comunicati che si sono susseguiti negli ultimi mesi delle associazioni venatorie che chiedevano la massima attenzione nella compilazione dei tesserini e nella tempistica della loro consegna. Dopo le rassicurazioni dell’assessore Morroni sui tesserini venatori, arrivate ormai qualche mese fa, martedì 29 settembre i cacciatori umbri saranno costretti ancora a ritirare un tesserino provvisorio valido solo per il mese di ottobre 2020. In una Regione che ha un rapporto ‘cacciatori- abitanti’ tra i più alti d’italia non possono essere accettati ritardi e la totale precarietà mostrata in questi mesi nella gestione di un intero settore. Dai calendari rimasti al palo per troppo tempo, ai continui rinvii della caccia di selezione a causa del ritardo con cui la Regione ha trasmesso ad Ispra il nuovo calendario venatorio, fino al caos tesserini con una colpa imputata dall’Assessore ad un ritardo della stamperia, ma ormai poco credibile. Un mondo, quello della caccia, – conclude – che con correttezza e regolarità si raffronta da sempre con l’Istituzione Regionale”.