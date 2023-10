Nuovo il Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti

Morroni: “Un’opportunità da cogliere”

Mercoledì 18 ottobre, a partire dalle 17,15 a Perugia, Palazzo Cesaroni – Sala Brugnoli, il Presidente del Gruppo di Forza Italia in seno all’Assemblea Legislativa dell’Umbria e VicePresidente della Giunta Regionale Roberto Morroni, alla vigilia dell’esame del nuovo Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti da parte dell’Aula, organizza un momento informativo ed un confronto tra alcuni dei principali esponenti tecnici e politici della nostra regione che si sono occupati dell’argomento. Porteranno i saluti il Presidente dell’Assemblea Legislativa Marco Squarta, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e la Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei. I lavori saranno organizzati in due distinti panel; il primo, di carattere tecnico vedrà la presenza di Giuseppe Rossi (Direttore AURI Umbria), Stefano Nodessi Proietti (Direttore Governo del Territorio, Ambiente e Protezione civile – Regione Umbria), Luca Proietti (Direttore Generale ARPA Umbria). Il secondo, politico, vedrà invece confrontarsi con Roberto Morroni (Assessore Regionale con delega ai Rifiuti) : Andrea Fora (Presidente Gruppo Assembleare Patto Civico per L’Umbria), Valerio Mancini (Presidente II Commissione Consiliare Permanente in seno all’Assemblea Legislativa Umbra), Simona Meloni (Presidente Gruppo Assembleare Partito Democratico), Eleonora Pace (Presidente Gruppo Assembleare FdI), Donatella Porzi (Gruppo Misto), Antonino Ruggiano (Sindaco di Todi e Presidente AURI Umbria).

“L’approvazione del Nuovo Piano dei Rifiuti ed il conseguente avvio delle primissime azioni – dichiara Roberto Morroni – rappresenta uno degli obiettivi più qualificanti del lavoro dell’Assemblea Legislativa della nostra regione. Un atto importante che prevede l’assunzione di scelte coraggiose e responsabili per dare agli umbri certezza e sicurezza riguardo ad un tema che, se non affrontato e risolto velocemente, porterebbe sicuramente a disagi innumerevoli di cui le cronache di molti altri territori del nostro Paese, purtroppo, raccontano. La chiusura del ciclo dei rifiuti nell’ambito del territorio regionale attraverso la realizzazione di un nostro termovalorizzatore ed il rispetto dei parametri richiesti dal Piano Nazionale dei Rifiuti – conclude il Vice Presidente della Giunta Regionale – sono obiettivi ambiziosi, sfidanti, che le scelte del Piano, specie se attuate con la piena collaborazione di tutti, renderanno concretamente possibili nel breve e medio termine”.

L’ingresso ai lavori sarà libero e tutti i cittadini umbri, i rappresentanti delle categorie e delle imprese, sono invitati a partecipare.