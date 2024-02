Presidente Assemblea legislativa dell’Umbria: “Ascoltare gli agricoltori”

‘Sono il motore della nazione’ sottolinea Squarta

Quelle degli agricoltori sono istanze legittime.

Il compito delle Istituzioni è di ascoltarli”: lo ha detto il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta dopo avere incontrato in piazza una delegazione che ha attuato un presidio nel centro di Perugia.

Sottolineando come si tratti una manifestazione “pacifica e nel rispetto della legge”.

“Mi auguro – ha detto ancora Squarta – che su un tema così importante non ci siano distinzioni politiche perché gli agricoltori rappresentano il motore della nostra nazione in un settore così importante come quello alimentare. Sono convinto che verranno superate le divisioni tra destra e sinistra e si arriverà a un testo unitario che impegni l’Umbria a tutelare i nostri agricoltori”.

“Le questioni portate dagli agricoltori – ha detto ancora Squarta – sono già all’attenzione del Governo nazionale. La Regione cercherà di fare il massimo e sono convinto che supereremo le nostre distinzioni politiche – ha concluso il presidente dell’Assemblea legislativa – per capire le legittime esigenze di tutti”.