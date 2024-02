Todi Bailey Gravel, in 300 in bici tra storia e paesaggio

La prima edizione si terrà il 28 aprile: tre diversi percorsi per un’esperienza unica

Sono state aperte ufficialmente ieri le iscrizioni alla prima edizione del Todi Bailey Gravel che avrà luogo domenica 28 aprile. Si tratta di un evento non competitivo con tre differenti percorsi, tutti con arrivo e partenza dal ponte in ferro sul Tevere, restaurato e riaperto di recente, adatti ai diversi livelli di preparazione ma con lo stesso obiettivo: scoprire il territorio di Todi in modo sostenibile. Un evento, dunque, che va incontro alle richieste dei tanti amanti del ciclismo e della natura.

I percorsi si snoderanno lungo i sentieri sterrati del parco fluviale del Tevere, tra contesti ambientali e paesaggistici mozzafiato, ponti di epoca romana, torri, borghi e fortezze medievali, per un’esperienza quanto più possibile autentica e lontana dalle strade trafficate. Il percorso più corto prevede uno sviluppo di 40 chilometri con 800 metri di dislivello, adatto per una rilassante pedalata da poter affrontare anche con E-Bike. Quello medio, che unisce un maggiore spirito di avventura a una facile accessibilità, si caratterizza invece per una lunghezza di 60 chilometri e 1.400 metri di dislivello. Il percorso lungo, adatto a chi pratica ciclismo non agonistico in maniera assidua ed è allenato a lunghi trail, prevede infine una distanza di 80 chilometri e un dislivello fino a 2.000 metri.

La partecipazione è aperta a biciclette Gravel, Montain Bike e E-bike. Importante, viene fatto notare, il contesto non competitivo, scelto anche per dare modo di apprezzare al meglio il territorio che dovrà risultare il principale protagonista dell’evento, insieme all’ormai celebre ponte Bailey, simbolo di rinascita e punto di incontro tra storia e modernità. Altri luoghi topici saranno il Sentiero del Furioso, il borgo di Montemolino, i castelli di Montenero e di Fiore, il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, la Rocca di Todi e il parco di Beverly Pepper, oltre ovviamente alla monumentale piazza medievale della città.