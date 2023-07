Ospedale Città di Castello, attivato ambulatorio per i codici bianchi e verdi

Aperto tutti i giorni ed è nato con l’obiettivo di decongestionare gli accessi al Pronto Soccorso

Un percorso, attivo sette giorni su sette, con un ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti in codice bianco e codice verde (a bassa intensità/complessità assistenziale) che accedono al Pronto Soccorso. E’ quanto stato attivato da lunedì scorso presso l’ospedale di Città di Castello. E’ stato aperto con l’obiettivo di decongestionare il Pronto Soccorso, creando un percorso dedicato ai pazienti ai quali, in fase di triage, viene assegnato codice bianco e verde (che rappresentano circa il 65-70% degli accessi totali).

Con l’attivazione del percorso sarà garantita una gestione più rapida ed efficace dei codici a minore gravità clinica, con un impiego di risorse più appropriato ed una migliore organizzazione, tutto a garanzia di una gestione ancora più performante dei pazienti più gravi. Tale attività prevede la presenza di un medico e di un infermiere non impegnati nel servizio di emergenza territoriale. Per la realizzazione di tale percorso sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione ricavando gli spazi dedicati in prossimità del triage .

Questo percorso rappresenta un primo passo per migliorare l’attività di Pronto Soccorso in termini di gestione complessiva – in accordo a quanto stabilito a livello Ministeriale – e per essere sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.