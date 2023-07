Quattrocento atleti al Dat street classic di pallacanestro

Il torneo continua a crescere

Dopo il grande successo del DAT Master in Piazza IV Novembre l’Associazione Daniel Anton Taylor si riconferma nella tappa Top del circuito della Federazione Italiana Pallacanestro di basket (FIP) 3×3 tenutasi nella storica location dei campetti di Pian di Massiano il 21, 22 e 23 luglio. Il torneo ha ospitato anche atleti delle categorie Open, atleti non professionisti del 3 contro 3; Over, atleti con più di 45 anni; “Datterini”, che comprende minibasket e basket giovanile. Con un incredibile record totale di 96 squadre per circa 400 atleti provenienti da tutto il territorio umbro e non solo.

I valori dello sport sono stati, però, nel corso delle 13 edizioni del DAT, sempre accompagnati da altri altrettanto importanti, come la promozione del territorio, l’impatto sul sociale e le donazioni. Quest’anno si è cercato di aggiungere un tassello importante coinvolgendo anche il Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, oltre ad aver consegnato, come ogni anno, borse di studio all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci in memoria di Daniel Anton Taylor, amico e giocatore di basket di 3vs3 prematuramente scomparso.

Un altro grande obiettivo raggiunto, quindi, per il DAT che questa estate ha fatto un ulteriore passo in avanti confermandosi tra i sette migliori tornei d’Italia nel 3×3. L’associazione cerca sempre di migliorarsi e fondamentali in questo senso sono tutti gli sponsor che hanno accompagnato il DAT nella realizzazione dei due eventi estivi: a loro un grande ringraziamento. Per ulteriori collaborazioni, al fine di puntare ancora più in alto, è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo info.dat3x3@gmail.com.

“Un ringraziamento va anche al Comune di Perugia senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile”, dicono gli organizzatori.

L’assessore allo sport Clara Pastorelli a sua volta conferma la vicinanza dell’ente a