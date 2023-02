“Necessario intervento urgente per mettere in sicurezza l’ex ospedale di Città di Castello”

“La condizione protratta di abbandono in cui versa l’ex ospedale San Florido di Città di Castello impone di intervenire con somma urgenza per una messa in sicurezza dell’edificio e, in particolare, delle sue parti più fatiscenti e ammalorate che possono rappresentare anche un pericolo per l’incolumità pubblica”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd – vice presidente dell’Assemblea legislativa) annunciando sul tema la presentazione di una mozione in Consiglio regionale.

“Stante alle gravi condizioni accertate e documentate di recente – rileva Bettarelli – la Regione non può più esimersi dal mettere in campo misure straordinarie atte a preservare un bene di sua proprietà, collocato nel cuore del centro storico della quarta città dell’Umbria. Il recupero di questo spazio è ormai una necessità incombente, dettata da motivi di opportunità e di sicurezza. Per questo motivo non è più consentito perdere altro tempo. Seppur consapevoli che la sua piena ristrutturazione presuppone un impegno finanziario sempre più importante – sottolinea il consigliere dem – è però ormai irrinunciabile intervenire, anche per stralci, affinché si possano utilizzare da subito le risorse già disponibili e contemporaneamente, intercettare su più fronti quelle necessarie al suo integrale recupero. L’auspicio è che l’intera assemblea di Palazzo Cesaroni impegni la Giunta regionale a concordare immediatamente con la USL e d’intesa con l’amministrazione comunale di Città di Castello, un piano di messa in sicurezza, unitamente a un progetto di valorizzazione finalizzato a restituire al più presto alla città uno dei suoi immobili più importanti”.