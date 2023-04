Mencaroni: “In Umbria forte propensione all’imprenditorialità”

“Sistema imprenditoriale verso forme più strutturate”

“I dati Movimprese relativi al primo trimestre 2023 confermano la tendenza alla flessione, anche se contenuta, del numero delle imprese sia in Italia che in Umbria.

Una tendenza che è la risultante di due forze: l’aumento delle società di capitale e il calo costante delle ditte individuali, con il secondo che è da tempo più forte del primo”.

Lo afferma Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria, in una nota dell’ente camerale.

“Complessivamente – prosegue – l’aumento delle società di capitali, che ormai rappresentano il 14,8% delle imprese in Italia e il 19,7% in Umbria, dimostra come l’evoluzione del sistema imprenditoriale verso forme più strutturate sia in pieno svolgimento. E qui va segnalato il forte potenziale dell’Umbria, quinta regione italiana per densità imprenditoriale rispetto agli abitanti e soprattutto terza per densità di società di capitale. È la riprova di quanto, nella nostra regione, sia forte la propensione all’imprenditorialità e di come il numero crescente delle società di capitale dimostri una tensione del tessuto imprenditoriale umbro verso forme di organizzazione aziendale più strutturate, quindi più innovative. È fondamentale, per il presente e il futuro dell’Umbria, che queste tendenze siano non solo monitorate, ma anche supportate e incentivate in tutti i modi. E su questo come Camera di commercio dell’Umbria siamo fortemente impegnati, anche in sinergia con le altre istituzioni regionali e con il mondo dell’istruzione e della formazione”