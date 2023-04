Fiorelli: “Andrò casa per casa e curerò la salute di ogni ternano”

“Sanità e ambiente due capisaldi della nostra amministrazione”

“Visiterò e farò visitare ogni ternano, casa per casa.

Voglio sapere il suo stato di salute per accertarmi che non sia a rischio per le malattie legate all’esposizione all’inquinamento ambientale”.

Così Claudio Fiorelli, candidato sindaco del Polo alternativo (M5S, Bella Ciao, Terni Conta) nella conferenza stampa di presentazione delle liste che compongono la coalizione.

“Per anni – ha sottolineato – abbiamo respirato sostanze inquinanti e i numeri sull’incidenza delle malattie oncologiche nel nostro territorio non trovano seguito poi nelle politiche.

Le nostre saranno incentrate sulla prevenzione e sulla cura.

Sanità e ambiente saranno due capisaldi della nostra amministrazione che porterò avanti senza se e senza ma, due problemi che da troppo tempo vengono portati avanti da altri”.

“A costo di incatenarmi – ha aggiunto – non farò riaprire il secondo inceneritore di Terni, non farò entrare nessun camion con materiale per essere incenerito e rilasciato nell’aria che tutti i giorni respiriamo. L’obbligo di effettuare studi epidemiologici e screening è stato inserito nel Piano regionale di qualità dell’aria grazie a Thomas De Luca, ma chi governa lo scrive e poi non lo fa. Io, da medico, su questo non intendo passare sopra perché sulla salute non si scherza”.

Giovedì pomeriggio il candidato sindaco del Polo alternativo incontrerà i cittadini alle 16 in via Brodolini (davanti al supermercato Hurrà) e alle 17 al quartiere Matteotti (parco David Raggi).