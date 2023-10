La Strada della Ceramica in Umbria al TTG di Rimini

Mercoledì 11 ottobre, la presentazione ai tour operator

Valorizzare “La Strada della Ceramica in Umbria” e, contemporaneamente, dare visibilità alle eccellenze della regione: è con questo duplice obiettivo che l’associazione che riunisce sei città – oltre a Deruta, anche Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide – parteciperà, dall’11 al 13 ottobre prossimi, al TTG di Rimini, protagonista dello spazio espositivo della Regione Umbria. Mercoledì 11 ottobre, alle ore 11.30, è in programma una presentazione dal titolo “La Strada della Ceramica in Umbria: di città in città, per valorizzare i nostri territori”, rivolta, in particolare, ai tour operator.

Nello stand, inoltre, saranno esposte alcune opere in ceramica rappresentative dei territori che compongono l’associazione e sarà presente materiale informativo sull’associazione e sui comuni che la compongono. Durante l’evento, il presidente e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini presenterà i progetti dell’associazione, promuoverà i territori che ne fanno parte e proietterà un video de “La Strada della Ceramica in Umbria”.

Il presidente Toniaccini ringrazia la Regione Umbria e Sviluppumbria per questa opportunità che