Monte Santa Maria Tiberina: tutto è pronto per la “Festa d’Autunno”

Appuntamento il 14 e 15 ottobre. Ricco programma tra tipicità della vallata, sfilate e spettacoli folcloristici

Rievocazione degli antichi mestieri, spettacoli dal vivo lungo i vicoli del borgo, mercato dei prodotti tipici e locali, passeggiate nei boschi, compresa la possibilità di assaggiare i piatti tipici della tradizione.

A Monte Santa Maria Tiberina, sabato 14 e domenica 15 ottobre, torna la “Festa d’Autunno”. Grande protagonista la castagna: il famoso marrone di Lippiano, frutto di castagneti secolari presenti nel territorio.

La manifestazione, giunta alla 26esima edizione, è organizzata dalla Pro loco, guidata da Valerio Alunno, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Molte le iniziative che animeranno l’incantevole borgo per tutto il fine settimana, a cominciare dall’esposizione di prodotti tipici e artigianato locale all’interno del Castello Bourbon, per finire con la sfilata del gruppo sbandieratori di Castiglion Fiorentino.

Nel ricco programma anche una partita di calcio singolare, che vedrà scendere in campo sabato 14 ottobre volti noti della televisione britannica (presentatori e attori) e la squadra di Monte Santa Maria Tiberina. L’appuntamento è dalle ore 14.30 al campo sportivo comunale. Un’iniziativa per celebrare i 20 anni di questa partita Inghilterra-Italia, che si svolge ogni anno in amicizia.