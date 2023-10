A Campello sul Clitunno la 1°edizione de   “La Corsa dei Frantoi”

Appuntamento per Domenica 22 Ottobre

Presentata ufficialmente, nella splendida cornice delle Fonti del Clitunno, la 1°edizione de La Corsa dei Frantoi, alla presenza di

Maurizio Calisti Sindaco di Campello sul Clitunno, Roberto Fioroni Presidente della ProCampello e Junior Tardioli campione Europeo under 23.

Marilena Fiori, presentatrice d’eccellenza, ha introdotto la manifestazione ringraziando i main sponsor dell’evento, il Frantoio Marfuga, il Frantoio Gradassi, l’ antico Frantoio Carletti e tutti gli altri sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Il Sindaco di Campello sul Clitunno ha espresso gratitudine nei confronti della ProCampello ed entusiasmo per questo evento con il quale si è andati ben oltre i confini del comunali richiamando persone da tutta la Regione.

Il presidente della ProCampello, Roberto Fioroni, ha poi riassunto i punti principali della competizione. Una gara podistica di 9.8 km, competitiva e non, che parte dalla Chiesa di San Cipriano in loc Fonti del Clitunno snodandosi per le vie cittadine toccando i punti più caratteristici e suggestivi.

Al termine della gara è previsto, oltre ad un ricco buffet per gli atleti, un food corner con degustazione di prodotti tipici locali, intrattenimento musicale e divertimento assicurato.

Junior Tardioli, campione europeo under 23 nella staffetta, Campellino doc, ha accolto con entusiasmo l’ invito a presenziare come testimonial d’eccezione la gara podistica prevista per il 22 ottobre, ricordando l’importanza delle proprie radici anche quando si raggiungono livelli sportivi altissimi. Se non lo hai ancora fatto, corri ad iscriverti: https://www.icron.it/newgo/#/evento20233072

Info utili

PERCORSO: dislivello 190mt 30% del percorso su strada sterrata.

PARCHEGGIO GRATUITO A 150 mt dal punto di arrivo/partenza.

DEPOSITO BORSE: Sarà attivo un deposito borse custodito dalle ore 08:00 al punto di partenza.

WC: Saranno disponibili 2 bagni chimici.

DOCCE: Le docce sono utilizzabili prezzo il campo da calcio ” Conte Rovero” a 200mt dal punto di arrivo/Partenza.

RILEVAZIONE TEMPO a cura di ICRON.

RISTORI: Sono previsti 2 ristori, rispettivamente ai km 5 e ristoro finale presso l’area verde di San Cipriano Per l’accesso al RISTORO FINALE è OBBLIGATORIA la presentazione del PETTORALE di gara.

MASSAGGI: Sarnno presenti all’arrivo 4 postazioni massaggi a cura del Centro Fisioterapico Clitunno.

FOTO:Le foto personali dei concorrenti saranno scaricabili GRATUITAMENTE sulla pagina Facebook della gara.

RITIRO PETTORALI il ritiro pettorali è consentito DALLE ORE 08:00 alle 09.00 di domenica 22 ottobre.

PREMIAZIONI: Verranno effettuate dalle ore 10.45 presso il palco posto nell’area verde di San Cipriano.