la Lega Deruta si mobilita per aiutare gli sfollati dell’Emilia Romagna

Deruta si mobilita per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. La sezione locale della Lega Umbria, su iniziativa di alcuni militanti del territorio, ha attivato una raccolta di cibo, biancheria in buone condizioni e prodotti per la pulizia come scope spazzoloni e stracci.

“Abbiamo deciso di raccogliere cibo e beni di prima necessità da inviare al più presto nelle aree maggiormente interessate da questa catastrofe naturale, allo scopo di fornire un aiuto concreto a quanti nei giorni scorsi hanno perso tutto – spiega Luciano Capoccia segretario locale del partito – Saremo direttamente noi a portare a destinazione il materiale raccolto. In questo momento di forte criticità per le popolazioni dell’Emilia Romagna è importante attivarsi per garantire sostegno alle tante persone che sono rimaste senza casa e a coloro che si stanno dando da fare per rimediare ai danni causati dall’alluvione”.

Per consegnare i prodotti ci si può recare mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in via Tiberina 322 a Deruta, sabato 27 mattina al Gala di Torgiano e sabato pomeriggio presso il supermercato Carrefour di Collepepe. Per info 320/6571728