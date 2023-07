Il plauso dell’amministrazione per le indagini della Questura e il completamento della pulitura delle scritte

Il presunto autore è stato espulso



Dopo il pesante atto vandalico compiuto nella notte di sabato scorso, nella giornata di lunedì e fino ad oggi, grazie al personale del cantiere e delle manutenzioni del comune di Perugia sono state completate le operazioni di pulitura e cancellazione delle scritte apparse in diversi punti del nostro centro storico sia su edifici pubblici che privati.

Grazie alle numerose telecamere ed anche alla collaborazione dei cittadini, oggi dopo un preziosa attività investigativa, il presunto autore è stato portato in questura per le procedure di fotosegnalamento e visti i numerosi precedenti e risultando irregolare sul territorio, sono state avviate nei suoi confronti le procedure di rimpatrio.

Il Sindaco Andrea Romizi e l’Assessore alla sicurezza Luca Merli intendono ringraziare anche a nome di tutta l’amministrazione il personale del Cantiere e delle manutenzioni del comune di Perugia impegnato con grande professionalità e disponibilità dimostrando profondo legame è affezione alle citta.

Un sentito ringraziamento a SE il Prefetto dott Armando Gradone per essersi attivato immediatamente e al sig. Questore di Perugia dott. Giuseppe Bellassai per l’eccellente e tempestivo lavoro svolto dalla questura di Perugia.