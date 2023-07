Notte Bianca a Bastia Umbra

Il programma dell’8 luglio

Musica, teatro, animazione, food & drink e, naturalmente, shopping a volontà. Tanti gli eventi che animeranno Bastia Umbra l’8 Luglio per l’attesa Notte Bianca. Attività commerciali aperte, musica live, Dj set, area bimbi con animazione, spettacolo di magia, food & drink, teatro, animazione, mercatino degli hobbisti. L’evento è organizzato dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio Bastia Umbra, FIPE Umbria, l’Associazione Impresa e Sviluppo per Bastia, Pro Loco Bastia Umbra con l’organizzazione di Sofa eventi e comunicazione.

“Un programma ricco di iniziative – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti – con musica, shopping , con negozi e attività aperte, allegria e divertimento. Accoglienza, eventi e un’importante opportunità per le attività commerciali della nostra città, in collaborazione con le Associazioni di categoria del nostro territorio con le quali stiamo collaborando da tempo per l’agenda della Città, una sinergia concreta per lo sviluppo del nostro territorio. E’ nei momenti più difficili che dobbiamo fare rete e comunità, ed incontrarci per vivere insieme anche un po’ di relax con leggerezza e convivialità. La bella Estate a Colori di Bastia continuerà fino alla fine di agosto con eventi di grande attrazione”.

Il centro di Bastia sarà suddiviso in 6 aree a partire dalle ore 18:00

Programma:

Ore 18:00

P.zza Mazzini – Apertura mostra-mercato di hobbistica a cura dell’Ass. L’Ingegno, area bimbi con animazione e area photo booth

Ore 20:30

P.zza Umberto I – GRANDE GRANDE. Omaggio a Mina di Marilena

P. Mazzini – Sfilata di moda Kids

Ore 21:00

P.zza Cavour – Blue Quartet live

Area Cinema Esperia – Mario Guitar live

Ore 21:30

P.zza Mazzini – Spettacolo di Magia a cura di Marco Rea

Ore 22:00

V. Torgianese – Api live

Ore 22:30

P.zza Mazzini – I Principi di Galles folk tribute band

V. Insula Romana – Rollover Dj Set

Ore 23:30

V. Torgianese – Dj set

Tutto il programma di Bastia Estate a Colori su www.visitbastiaumbra.it