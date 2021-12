Dieci regole della questura di Perugia per prevenire i furti

Importanti le segnalazioni da parte dei cittadini

Dieci regole “che possono tornare utili per la prevenzione dei furti”. A diffonderle la polizia di sStato della questura di Perugia che “rispetto agli anni scorsi” ha riscontrato “un calo generale” di episodi nel territorio.

Nelle ultime settimane, anche su Perugia, si sono però verificati furti in alcune zone e risulta dunque “importante l’osservanza di alcune semplici regole”. Lasciare luci accese, sensibilizzare i vicini per una reciproca attenzione a rumori sospetti, non far sapere ad estranei né pubblicare nei social programmi di viaggio e notizie su spostamenti. Ad illustrare i consigli per la sicurezza delle abitazioni, sono stati il dirigente della divisione anticrimine Alessandro Drago, affiancato dal commissario capo Roberto Conti. Fra le regole illustrate per prevenire i furti, anche “l’evitare dell’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere”. Alla base, c’è comunque l’appello a segnalare al numero unico di emergenza 112 ogni episodio, anche in caso di segnali di sola tentata effrazione. Sul fronte degli accorgimenti, non mancano i consigli sulla messa in sicurezza dell’abitazione con porte blindate, grate e sistemi di antifurto.

Le regole diffuse dalla polizia vanno di pari passo con l’attività di controllo del territorio, organizzata anche con una sinergia sempre più stretta fra le forze di polizia e le amministrazioni comunali “per orientare al meglio i servizi sul territorio nell’ottica di una collaborazione”. Una sinergia che la polizia vuole stringere anche con i cittadini. Risulta infatti altrettanto importante “ricevere informazioni dai comitati di quartiere sulle rispettive necessità”.