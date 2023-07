Porano: progetto rifiuti

Approvato l’adeguamento del centro raccolta

La giunta comunale di Porano ha approvato il progetto esecutivo commissionato dal gestore del ciclo dei rifiuti Cosp Tecnoservice per i lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale di rsu in località Radice. Il progetto ammontante ad oltre 264mila e 400 euro, validato da Auri nel 2017, rende noto il Sindaco Marco Conticelli, ha richiesto una nuova validazione nel 2019 in quanto, a seguito delle verifiche effettuate, si rese necessario implementare la progettazione prevista dagli atti di gara introducendo la regimentazione mediante gabbionate del corso d’acqua in adiacenza all’impianto.

A maggio del 2019 il progetto fu presentato alla cittadinanza presso il teatro Santa Cristina ma l’inizio del periodo pandemico non permise l’avvio delle procedure di assegnazione degli interventi. Nel 2021, ancora in pieno covid, ricorda sempre Conticelli, l’amministrazione comunale sollecitò Cosp Tecnoservice a prevedere l’avvio degli interventi i cui costi avrebbero però comportato una variazione in conseguenza dell’aumento dei materiali intervenuto a causa delle note vicende belliche.

Tra i numerosi interventi previsti un impianto di videosorveglianza, una nuova pavimentazione bituminosa, una revisione strutturale e logistica della tettoia per la copertura dei Raee, rifiuti cioè di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione al problema idrogeologico legato al fosso in adiacenza all’impianto che richiede adeguate misure di contenimento di sversamenti di rifiuti o componenti pericolosi e una nuova ringhiera di protezione della rampa di carico.

A lavori ultimati verranno posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti inerti da demolizione e dei contenitori sporchi. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, Auri darà avvio alla successiva fase delle procedure di gara per l’assegnazione dei lavori.