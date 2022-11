Fontivegge, nuovo sgombero della palazzina in via Oddi

IL NUCLEO DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NELL’OPERAZIONE FIN DALLE PRIME ORE DEL MATTINO

Si è tenuto in primissima mattinata l’ennesimo sgombero di cinque persone, tre uomini e due donne, nella palazzina abbandonata di via Oddi Sforza, a Fontivegge.

Sul posto l’assessore alla sicurezza Luca Merli, sette agenti della Polizia Locale – Nucleo sicurezza e decoro di Fontivegge, quattro Carabinieri, il personale della Gesenu, un fabbro e i proprietari dello stabile.

Il Nucleo sicurezza e decoro di Fontivegge della Polizia Locale, guidato dal capitano Rossella Giusepponi, ha perlustrato tutta la palazzina, trovando in un vano a piano terra tra i rifiuti e oggetti di vario genere, cinque soggetti, tutti denunciati per invasione di edificio e per danneggiamento, una persona è stata portata in carcere e due sono stati oggetto di ordine di espulsione.

“Era una operazione programmata – ha dichiarato l’Assessore Merli – il secondo intervento in questo immobile dopo una serie di controlli e segnalazioni da parte della popolazione e dello stesso Nucleo sicurezza e decoro di Fontivegge.

“I proprietari dell’immobile, – ha continuato Merli – al termine dello sgombero, procederanno alla pulizia e sanificazione del luogo e la messa in sicurezza di tutto lo stabile al fine di evitare ulteriori intrusioni”.

L’assessore Merli ha poi tracciato un bilancio dei controlli nella zona di Fontivegge da parte della Polizia Locale a partire dalla palazzina in via Oddi Sforza, l’area di via della Ferrovia, particolarmente delicata, l’hotel alla stazione Fontivegge, i continui controlli su veicoli, sugli immobili, le tante perquisizioni personali e i sequestri per droghe( eroina, hashish e marijuana) che dimostrano l’attenzione quotidiana del Comune, nell’incessante lotta al degrado e al miglioramento della sicurezza e della vivibilità in questa parte di città.

“Ringrazio inoltre tutte le forze di polizia che con grande sinergia operativa e massima disponibilità operano al servizio della nostra città”

Questo il link al video sul canale youtube del Comune di Perugia: https://youtu.be/cAhCBW5SXdE