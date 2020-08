Perugia: degrado a Fontivegge, 8 sanzioni e un daspo. Misure adottate per detenzioni di alcolici e ubriachezza molesta

Proseguono i controlli della Polizia locale sul fronte del degrado e della sicurezza nell’area di Fontivegge. Nel pomeriggio di venerdì 21 agosto il personale del nucleo di sicurezza urbana unitamente ad operatori della viabilità e del nucleo decentrato Fontivegge ha accertato 8 violazioni all’ordinanza che vieta di detenere alcolici nell’area nei confronti di soggetti di nazionalità rumena, polacca, italiana , equadoregna e africana. Per uno di essi è stato fatto anche un Daspo per ubriachezza molesta. Gli stessi si trovavano in piazza Vittorio Veneto e nei pressi di un’attività commerciale in via del Macello.