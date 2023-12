Costantino D’Orazio direttore della Galleria nazionale dell’Umbria: Agabiti: “Nomina che fa onore alla regione”

“Un nome illustre e di alta professionalità e cultura che saprà certamente valorizzare, ancor di più, il grande patrimonio artistico della Galleria Nazionale dell’Umbria”: l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, esprime così “soddisfazione” per la nomina di Costantino D’Orazio direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Direzione regionale Musei Umbria.

“Voglio complimentarmi con il direttore D’Orazio per il prestigioso incarico che va ad aggiungersi ai suoi tanti successi professionali. Recentemente, in occasione dell’edizione di UmbriaLibri a Terni, abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta la sua arte oratoria in un incontro che ha registrato un altissimo gradimento del pubblico”.

“D’Orazio – continua l’assessore – eredita una Galleria che ha vissuto una stagione di grande successo grazie anche alla mostra organizzata sotto la guida del direttore Pierini, nell’ambito delle iniziative per i 500 anni dalla morte del Perugino”.

“Diamo quindi, il benvenuto al nuovo direttore e, come Regione, rinnovo l’impegno a una collaborazione proficua per far sì che la Galleria Nazionale e i siti museali della regione possano diventare sempre più attrattivi nel panorama culturale italiano e estero”.