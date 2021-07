Approvato assestamento bilancio regionale 2021-2023. Agabiti: “Liberate risorse per interventi strategici”

“La manovra di assestamento di bilancio 2021-2023, per circa 20 milioni di euro, è frutto di una rigorosa impostazione adottata in sede di bilancio di previsione. Abbiamo operato una attenta revisione delle diverse poste di bilancio con l’obiettivo di mantenere i conti in ordine e di ottimizzare le risorse che siamo riusciti a liberare destinandole ad interventi strategici, anche alla luce delle mutate esigenze che sono emerse nella prima fase di questo esercizio finanziario a seguito della pandemia”.

Lo ha detto l’assessore regionale al bilancio e programmazione della Regione Umbria, Paola Agabiti, commentando l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’assestamento di bilancio per il triennio 2021-2023.

“Seppure in un contesto di finanza pubblica certamente difficile – ha aggiunto Agabiti – siamo riusciti a creare alcuni margini di manovra grazie alla riduzione e rimodulazione dello stanziamento di alcune spese. Tra queste – ha spiegato – la riduzione degli oneri di ammortamento di mutui autorizzati e non contratti, la riduzione delle spese del personale, l’aumento dello stanziamento del recupero fiscale tassa automobilistica sulla base degli incassi di esercizio, rimodulazione e riduzione di spese tenendo conto del piano di esigibilità delle stesse”.

Entrando nel merito degli interventi finanziati l’assessore ha evidenziato che più della metà delle risorse, pari a 11,3 milioni di euro, è stata destinata al trasporto pubblico locale. Di questa posta circa 7 milioni di euro andranno a sostenere le aziende di trasporto per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale.

Tra le altre poste finanziate, un contributo “una tantum” a favore delle famiglie per i nuovi nati, un contributo per l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni “Giulio Briccialdi”, riduzione del 30% del canone di concessione lacuale per il 2021 a favore delle attività economiche, interventi di messa in sicurezza civile ed ambientale e per il funzionamento della Protezione civile. Il provvedimento verrà ora inviato all’Assemblea legislativa dell’Umbria per essere approvato entro la scadenza del 31 luglio 2021.

“Nell’ambito della nostra politica di spending review, attraverso una gestione attenta dei fondi a disposizione della Presidenza, siamo riusciti a risparmiare 150 mila euro che ho deciso di utilizzare a sostegno delle famiglie”.

È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a seguito dell’assestamento di bilancio.