Emergenza Ucraina: regione attiva programma straordinario di interventi per i profughi ucraini in età prescolare, scolare e universitari

Agabiti: “Umbria in prima linea, fino a 350 mila euro per accogliere e integrare gli studenti provenienti dalle aree del conflitto”

È in corso di avvio in Umbria un programma straordinario di accoglienza della popolazione ucraina, colpita dalla grave emergenza umanitaria conseguente agli eventi bellici. La Regione ha attivato misure straordinarie a beneficio dei profughi provenienti dalle terre interessate dal conflitto con l’obiettivo di garantire loro l’accesso immediato ai servizi essenziali alla persona, nonché la possibilità, per la popolazione in età prescolare e scolare, di usufruire dei servizi educativi all’infanzia e dell’istruzione, secondo una logica di integrazione ed inclusione con la popolazione locale.

Nel dettaglio, si tratta di due interventi. Il primo volto all’inclusione ed integrazione dei profughi in età prescolare e scolare nei servizi socioeducativi all’infanzia e nei programmi didattici delle Istituzioni scolastiche dell’Umbria, primarie e secondarie, attraverso la fornitura dei supporti didattici necessari e di quelli di carattere psicologico e per la mediazione linguistica, nonché servizi specifici per soggetti con disabilità. Il secondo rivolto ai profughi studenti universitari, con l’obiettivo di inclusione ed integrazione degli stessi nei percorsi dell’offerta formativa dell’Università degli studi di Perugia e dell’Università per Stranieri, nonché delle altre Istituzioni dell’istruzione terziaria equiparata al livello universitario operanti in Umbria, con fornitura di servizi, mediante le strutture del diritto allo studio universitario, quali alloggio, ristorazione e similari, nonché l’erogazione di un sussidio di carattere straordinario.