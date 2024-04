Vini e cammini per promuovere il turismo in Italia centrale

Agabiti, valorizziamo le eccellenze dei territori

Vini e cammini” è il nuovo progetto di promozione turistica, finanziato dal ministero del Turismo con un investimento di circa un milione e 700 mila euro, per le azioni di comunicazione e promozione, proposte dalle Regioni Umbria, Lazio, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.

Porterà l’attuazione di interventi lungo i tracciati dei cammini religiosi di San Francesco, San benedetto e Via Lauretana ed è stato presentato al Vinitaly di Verona.

Le Regioni interessate adesso si uniscono per la valorizzazione del turismo lento e delle loro eccellenze enogastronomiche.

Un progetto che arriva dopo il grande successo di “Cammini aperti”, l’evento nazionale più importante dedicato ai cammini, con 42 escursioni tenutesi in tutta Italia, grazie ad una strategia di promozione congiunta di tutte le aree del Paese.

I dettagli della nuova iniziativa sono stati illustrati all’interno del palaexpo dove si tiene Vinitaly, alla presenza dei vari rappresentanti istituzionali delle regioni interessate.

“L’Umbria insieme alle altre – ha spiegato Paola Agabiti, assessore regionale al turismo – valorizzano una nuova sinergia, grazie sempre al supporto del ministero del Turismo, per promuovere le eccellenze agroalimentari dei diversi territori che si possono apprezzare lentamente lungo la via di San Francesco, di San Benedetto, della via Lauretana, piuttosto che sul cammino francescano della Marca”.

“Vini e cammini” è dunque un vero viaggio nel centro della Penisola, per scoprire angoli nascosti di una “Italia che non sapevi, da apprezzare ancora di più, specie con la bella stagione”, sottolineano gli ideatori del progetto, da apprezzare specie con la bella stagione.