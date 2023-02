Deruta: semaforo S.P. 377/1 finanziato e realizzato dalla Provincia, allaccio a carico del comune

L’allaccio della corrente era a carico del comune di Deruta

In merito a quanto apparso recentemente sulla stampa relativamente all’impianto semaforico a tre vie, in corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 377/1 di Deruta (denominata Via Madonna dei Ranucci) e Via Bartolomeo Caporali in località Fanciullata il servizio viabilità della Provincia di Perugia precisa che la richiesta di messa in sicurezza dell’intersezione tra una Strada Provinciale e una Comunale era arrivata nel 2020 dal comune di Deruta.